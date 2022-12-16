Главное о коронавирусе на 16 декабря: COVID-19 сохраняется в теле после смерти, сон и спорт для восстановления

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане провели 8,08 миллиона тестов на COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 108 человек. Всего на 14 декабря в республике зарегистрировано 191 956 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 188 866 человек, за минувшие сутки — 94. Всего скончались 2 008 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 14 декабря — умер один человек. Госпитализировали еще 20 человек.

По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, в республике проведено 8 080 598 лабораторных исследований на наличие коронавируса. Охват тестированием продолжает сокращаться. За последние 7 дней он составил 180,7 исследования на 100 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отказ россиян соблюдать антиковидные ограничения приводит к росту заболеваемости

За последние сутки в России выявили 8 451 случай коронавируса, выздоровели 7 393 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 701 321, а выздоровевших — до 21 096 061. Госпитализировали за сутки 1 400 человек. Умерли за сутки 59 россиян. За весь период в России от коронавируса скончался 392 891 человек.

В России увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ из-за отказа россиян соблюдать защитные и ограничительные меры, введенные для борьбы с COVID-19, заявил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый. Специалист подчеркнул, что в прошлом году россияне гораздо ответственнее относились к собственной защите.

Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в России к 31 декабря составит 9,5—10 тысяч. Такой прогноз дал руководитель Центра аналитики динамических процессов и систем Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал, как можно ускорить восстановление организма после перенесенного COVID-19, гриппа или ОРВИ. Согласно рекомендациям специалиста, пациенту следует возобновить физическую активность, к примеру, гулять. Он также советует наладить режим сна.



За последние сутки в России выполнили 272 тысячи исследований на COVID-19. Всего на сегодняшний день сделано более 322,8 млн лабораторных тестов на наличие коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Роспотребнадзоре заявили, что в России продолжается работа над созданием единой вакцины, которая защищает от гриппа и коронавируса. По словам главы ведомства Анны Поповой, испытания проходят успешно. Разрабатывают вакцину в институте системной биологии и медицины Роспотребнадзора, который создали год назад. Анна Попова также отметила, что пандемия COVID-19 дала мощный толчок научным исследованиям в сфере эпидемиологии.

Президента МОК не пустили на чемпионат мира по футболу в Катаре из-за коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 мск заразились 651 868 642 раза, 6 661 842 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (99 826 698). На второй строчке — Индия (44 676 832), на третьей — Франция (38 948 220), на четвертой — Германия (36 946 574), на пятой — Бразилия (35 809 832).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 087 013). За ними следуют Бразилия (691 652), Индия (530 663), Россия (384 916, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 743).



За время пандемии было сделано 153 069 144 инъекции вакцины против коронавируса



«Как в фильме ужасов про зомби»: COVID-19 может сохраняться в телах заболевших даже после их смерти, заявила обозреватель американской газеты New York Times Апурва Мандавилли. Специалист объяснила, что данная способность вируса к выживанию не опасна для большинства граждан. При этом Мандавилли посоветовала тем, кто работает с телами умерших, быть осторожнее из-за высокого риска заболеть.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что врачи запретили ему лететь на финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре. По словам главы МОК, специалисты посоветовали ему восстановиться после коронавируса. Бах рассказал, что с 1986 года присутствовал на всех финальных матчах чемпионата мира по футболу.

В Пекине выразили уверенность, что налаженная система здравоохранения поможет спокойно преодолеть пик заражений COVID-19. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь рассказал, что сейчас в Китае наращиваются производство и поставка лекарств. По словам специалиста, на сегодняшний день в Китае вакцинировано 90% всего населения.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

США столкнулись, вероятно, с крупнейшей вспышкой заболевания гриппом за последние 10 лет, считает координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа. Он также обратил внимание и на рост числа случаев заболевания COVID-19. Специалист подчеркнул, что сейчас в 90% больниц страны есть заболевшие коронавирусом.

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Антон Гаврилов