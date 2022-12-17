В Татарстане идет подготовка к будущим полевым работам 2023 года

Глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров рассказал о подготовке сельскохозяйственной техники к предстоящим полевым работам 2023 года. Об этом он говорил на совещании в Доме правительства Республики Татарстан. Совещание провел президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.

Зяббаров сообщил, что в этом ремонтном сезоне предстоит восстановить 9,3 тысячи тракторов. Также, по его словам, восстановлению подлежат 3,6 тысячи комбайнов, а также 11,5 тысячи единиц посевной и почвообрабатывающей техники. Отмечается, что на восстановление сельхозмашин необходима сумма в 5,2 миллиарда рублей.

— Завершается первая половина ремонтного сезона, запасных частей приобретено хозяйствами всего на сумму 1,1 млрд рублей, что составляет 21% от требуемого, — сказал Зяббаров.

Фото: Минсельхоз РТ

Помимо этого, министр рассказал, что в Татарстане отремонтировано 37% тракторов, 30% посевных комплексов, 46% сеялок и 40% почвообрабатывающей техники.



Он также напомнил, что в хозяйствах республики эксплуатируется более 10% тракторов и 30% сельскохозяйственных машин иностранного производства. Также Зяббаров подчеркнул, что нехватка импортных запасных частей и высокие цены на них вынуждают искать альтернативные варианты.

При этом он отметил, что уже есть компании, которые занимаются заменой импортных двигателей на отечественные для тракторов «Нью Холланд». По словам министра, в республике тракторов этой марки насчитывается 279 единиц.

— Наравне с обеспечением запасными частями, для качественного и своевременного выполнения ремонтных работ необходимо создать условия труда для персонала, — отметил министр.

В заключение Зяббаров сообщил, что в республике продолжается обновление машинно-тракторного парка сельхозпроизводителей.

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Антон Гаврилов