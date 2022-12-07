Ученые выяснили, что бесстрашию можно научиться

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ученые Рурского университета в германском городе Бохум пришли к выводу, что люди могут научиться бесстрашию. На это влияет специфический рецептор серотонина, сообщают «Известия» со ссылкой на журнал Nature Translational Psychiatry, в котором опубликованы результаты исследования.

Опыты ученые проводили на мышах. Они показали, что грызунов без специфического рецептора серотонина легче избавить от страха.

Эксперименты позволили ученым с другой стороны посмотреть на вопрос о лечении пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Так, благодаря исследованиям, специалистам удалось лучше понять механизм работы лекарственных препаратов, которые используются при лечении данного расстройства.

Авторы исследования считают, что полученные результаты посодействуют разработкам более эффективных способов лечения ПТСР.

По словам клинического психолога, руководителя НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольги Валаевой, данное исследование — лишь первый шаг.

— Это одиночное исследование. Оно интересно с точки зрения работы с таким деструктивным состоянием, как страх. Но это только первый шаг и до терапии и создания лекарств еще очень далеко, — отметила она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2021 году команда ученых из Рурского университета и Пекинского педагогического университета выяснила, почему мозг лучше запоминает стрессовые события. Специалисты пришли к выводу, что это происходит из-за сильных эмоций, которые позволяют негативу хранится в памяти долгое время.

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Антон Гаврилов