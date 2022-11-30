«Черная пятница» в Татарстане: двукратный рост выручки, 47 тысяч заказов в минуту

В конце ноября в России прошла ежегодная акция «Черная пятница». «Реальное время» выяснило, как изменились траты татарстанцев в этот период и какие товары покупались чаще всего.

В первые минуты после старта акции число заказов превысило 47 тысяч

Во время распродажи в честь «черной пятницы» количество покупок татарстанцев возросло более чем в два раза относительно средних показателей ноября. Такие данные «Реальному времени» предоставили сразу два маркетплейса. В Wildberries и Ozon сообщают, что интерес покупателей к акции превзошел результаты прошлого года.

Так, за 10 дней «черной пятницы» жители Татарстана заказали на Wildberries товаров на 1,5 миллиарда рублей. Уточняется, что эта сумма почти в два раза превышает показатели прошлогодней распродажи.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, сразу после начала распродажи число заказов в минуту составило более 47 тысяч, по данным Ozon. Сообщается, что число активных покупателей увеличилось на 89% в сравнении с результатами всего месяца.

Стоит отметить, что стоимость самого дорого заказа составила 240 тысяч рублей. Клиент из Казани приобрел товар из категории «Сад и огород». Он купил актуальные для сезона снегоуборщики.

Наибольшим спросом пользовались товары FMCQ-категории

По итогам «черной пятницы» самыми востребованными стали товары категории общего пользования. На них приходится почти 60% от общего количества штучных продаж.

Судя по исследованиям, татарстанцы воспользовались акцией для приобретения новогодней атрибутики. В топ самых популярных товаров вошли гирлянды, новогодний набор для детей, свитеры. Кроме того, жители республики чаще обычного заказывали книги, кремы, пижамы, чайники, зубные пасты и витамины.

Фото: pixabay.com

Что касается продукции с самыми динамичными темпами роста в период распродажи, тут данные маркетплейсов расходятся. По информации Wildberries, быстрее остальных в спросе росли более дорогостоящие товары. Среди них, например, автоэлектроника, сантехника, компьютеры и ноутбуки. Спрос на продукцию вырос на 415%, на 386% и на 293% соответственно.

При этом, по исследованиям Ozon, быстрее всего спрос рос на товары для спорта, одежду, еду, товары для личной гигиены. В чем данные маркетплейсов сошлись, это в росте востребованности автотоваров.

Кроме того, одним из самых объемных стал заказ одного жителя Казани, который купил сразу 150 наименований товаров. В него вошли необходимые для профессиональной деятельности вещи: стерилизаторы для маникюрных инструментов, скраберы для кожи, косметологические инструменты.



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Елизавета Пуншева