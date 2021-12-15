Эксперты КФУ рассказали, как выбрать ель к Новому году

Эксперты КФУ рассказали, как выбрать живую или искусственную ель для украшения дома к Новому году. Об этом сообщается на сайте вуза.

Доцент кафедры почвоведения Института экологии и природопользования Мария Кожевникова отметила, что если раньше живые ели не советовали брать в связи с тем, что при вырубке погибает дерево, то сейчас перед покупкой новогодней красавицы нужно ответить на два ключевых вопроса: где выращено это дерево и куда оно пойдет на переработку после использования?

Если дерево вырастили в питомнике или закрытом грунте специальных хозяйств и после праздников его утилизируют без вреда окружающей среде (без выделения в атмосферу углерода), то в таком случае это растение можно покупать.

На производство искусственных деревьев затрачиваются электроэнергия и другие ресурсы. Такая елка служит два-четыре года, а потом должна быть утилизирована безопасным образом. Утилизация потребует ресурсов, так как само по себе оно не разложится. Поэтому Кожевникова отметила, что нельзя говорить однозначно: нужно покупать только искусственные или нет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)





Покупая живую ель, у продавца следует спросить: где и в каких условиях были выращены эти деревья, поинтересоваться документами на товар, где и должна быть указана соответствующая информация.

Доцента кафедры органической и медицинской химии Химического института имени А.М. Бутлерова Людмила Якимова напомнила, что хвойные деревья выделяют фитонциды — летучие ароматические вещества наподобие эфирных масел, которые обладают антибактериальными свойствами. Но для некоторые людей они могут стать аллергенами.

Говоря об искусственных елках, Якимова посоветовала покупать их в больших магазинах, где допускаются только разрешенные товары с лицензией. Не стоит приобретать их на стихийных рынках и вдоль дорог. Не стоит забывать о том, что искусственные ели нужно правильно утилизировать. Дерево сначала нужно разделить на фракции. Поэтому необходимо сдавать такие ели в специальные пункты, которые занимаются утилизацией пластика.

Сегодня, 15 декабря, в Казани открываются елочные базары. Приобрести елку можно в 28 торговых точках, расположенных во всех районах города. Цена елок стартует с 500 рублей, пихт — с 1000 рублей.



Татьяна Леухина