Казань и Сухум будут сотрудничать в сфере туризма

Сегодня в посольстве Абхазии в Москве было подписано соглашение, согласно которому Казань и Сухум будут сотрудничать в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба столицы Татарстана.

Руководитель комитета исполкома Казани по развитию туризма Дарья Санникова рассказала об особенностях города, который находится на стыке культур, и обозначила вектор развития туристической отрасли. Представителей Абхазии заинтересовал потенциал города и то, с каким профессионализмом Казань подходит к развитию туризма.

— В Казани нет сезонного туризма, мы всегда рады принимать гостей и создаем все условия для комфортного и запоминающегося пребывания туристов, — отметила Санникова.

Фото: realnoevremya.ru

Во встрече участвовали первый замначальника управления международных и межмуниципальных связей Казгордумы Арсений Карякин, временно поверенная в делах Абхазии в России Мадина Авидзба, гендиректор МУП «Арго-Инвест» администрации Сухума Леван Адлейба и заместитель полномочного представителя Татарстана в России Эмиль Файзуллин.



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Артем Гафаров