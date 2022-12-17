На «Васильевском хлебозаводе» в Набережных Челнах сменился директор

Возглавлявший с момента основания АО «Васильевский хлебозавод» Александр Марченко ушел со своего поста, но остался учредителем компании. Вместо него с 14 декабря должность руководителя предприятия занял экс-директор «Черемшанского хлебокомбината» Альберт Латыпов, выяснило «Реальное время».

«Васильевский хлебозавод» выпускает большое количество хлебобулочных изделий, которые можно найти в крупных торговых сетях Татарстана. По итогам прошлого года выручка предприятия составила 133,6 млн рублей, а чистая прибыль — 2,4 миллиона.

В марте этого года Александр Марченко рассказывал нашему изданию о том, что российская кондитерская промышленность переживает период неопределенности, а цены на ингредиенты заметно выросли. Так, по его словам, мука подорожала на 30%, сахарный песок — на 100%, упаковка — на 200%, маргарин подорожал в три раза, глазурь — в 4,5 раза.



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Артем Гафаров