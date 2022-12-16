Евросоюз обнародовал новый пакет антироссийских санкций

Евросоюз обнародовал девятый пакет санкций против России. Об этом сообщает «РИА-Новости».

Под ограничения попали вице-премьер Татьяна Голикова, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Минкультуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Министерства науки и образования Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков и министр юстиции Константин Чуйченко.

ЕС также ввел санкции против деятелей культуры Никиты Михалкова, Григория Лепса, Марины Ким, Бориса Корчевникова, Дмитрия Пучкова.

Фото: pixabay.com

Кроме того, в списки попали дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Карина.

Также Евросоюз ввел рестрикции в отношении Роскомнадзора, некоторых СМИ и всех российских парламентских партий. В списке оказались даже российские Вооруженные силы, включая: ВМФ, ВКС и Сухопутные войска.

Напомним, сегодня Евросоюз официально утвердил девятый пакет санкций против России. Его не могли согласовать несколько дней.





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Айрат Назипов