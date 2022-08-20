Замминистра промышленности и торговли Татарстана назначен главой Минпромторга ЛНР

Фото: mpt.tatarstan.ru (Тимур Саматов на фото — слева)

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о назначении замминистра промышленности и торговли Татарстана Тимура Саматова главой Минпромторга республики. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Константина Завизенова назначили министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР. До назначения он был директором по капитальному строительству зарубежных атомных электростанций АО «Атомстройэкспорт».

Руслан Джалюков стал председателем Государственного антимонопольного комитета ЛНР. Ранее он был начальником отдела по борьбе с картелями Управления ФАС по Московской области.

Тимур Саматов родился 4 апреля 1992 года в Казани. Окончил Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. С 2013 по 2016 год работал ведущим специалистом-экспертом отдела военно-технического и международного сотрудничества Департамента авиационной промышленности Минпромторга России. В 2016 году занял пост главного специалиста-эксперта отдела военно-технического и международного сотрудничества Департамента авиационной промышленности российского Минпромторга. Затем в том же году перешел на должность заместителя министра промышленности и торговли Татарстана.

В июле врио мэра Лисичанска (ЛНР) Андрей Скорый заявил, что Татарстан берет шефство над городом.

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Татьяна Леухина