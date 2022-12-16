Московский суд арестовал начальника участка стройфирмы, работавшей в сгоревшем OBI

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Химкинский суд Москвы арестовал Александра Макарова — начальника участка строительной фирмы «Дельта-строй», проводившей работы в сгоревшем магазине OBI в ТЦ «Мега Химки». Об этом сообщает ТАСС.

— Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Макарова меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля, — огласила решение судья.

Адвокаты фигуранта намерены обжаловать решение суда.

Помимо начальника, по этому делу были задержаны прораб и сварщик фирмы. Их подозревают по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Фото: ГУ МЧС России

Напомним, пожар в подмосковном торговом центре «Мега Химки» произошел утром 9 декабря. В результате ЧП погиб охранник. Как считает следствие, огонь разгорелся из-за некачественной работы сварщиков.

На этом фоне, в МЧС России рассказали о планах обратится в правительство для организации внеплановых проверок всех крупных торгово-развлекательных центров и складов. Их хотят проверить на соответствие требованиям пожарной безопасности.

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Айрат Назипов