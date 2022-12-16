В Федерации футбола Татарстана переизбрали президента

Фото: Федерация футбола республики Татарстан (на снимке Александр Гусев)

В пятницу, 16 ноября, Федерация футбола Татарстана переизбрала президента Александра Гусева. Об этом сообщает официальный сайт ФФРТ.

Выборы председателя федерации состоялись на отчетно-выборной конференции. Делегаты единогласно поддержали кандидатуру бывшего президента «Рубина» Александра Гусева. Таким образом, он остался на своем посту.

На этой должности Гусев будет работать еще как минимум пять лет.

Отметим, что Александр Гусев был президентом казанского «Рубина» на протяжении шести лет. Он занял этот пост в 2005 году, а покинул — в 2011 году. За время его пребывания в должности президента «Рубин» дважды становился чемпионом.

Фото: ФК «Рубин» (на снимке — Рустем Сайманов)

Напомним, «Реальное время» писало, что гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов с высокой долей вероятности покинет клуб. Его может сменить глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин.



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Айрат Назипов