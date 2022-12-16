Глава фонда «Круг добра» высказался об исключении Чулпан Хаматовой из состава попечительского совета

Фото: ГПМ КИТ

Председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко высказался об исключении из попечительского совета Чулпан Хаматовой. Его слова приводят «Ведомости».

— Комментировать исключение конкретных персон не можем. Но я хотел бы обратить внимание, что уже появившиеся обобщения по поводу позиции в отношении военной спецоперации в качестве мотива этой ротации — поверхностны. В попечительском совете фонда осталась, например, Нюта Федермессер, известная своей оппозиционной позицией, — сказал Ткаченко.

Как отметил Ткаченко, в попечительском совете относятся к произошедшим изменениям как к естественной ротации.

— Мы благодарны членам попечительского совета, особенно тем, кто принимает активное участие в его работе. Часть покинувших совет как раз, к сожалению, не нашли возможности для активного участия в жизни фонда, — добавил он.

Фото: kremlin.ru (на снимке Александр Ткаченко)

Благотворительный фонд «Круг добра» помогает детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими и орфанными, заболеваниями. Учрежден указом Владимира Путина 5 января 2021 года.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин изменил состав попечительского совета «Круг добра». Из него вывели четырех человек: уроженку Казани и актрису Чулпан Хаматову, директора благотворительного фонда Елизавету Олескину, актрису Ксению Раппопорт и политика Ларису Фечину.

При этом в состав попечительского совета вошли три человека: уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, летчик-космонавт Олег Новицкий и депутат Госдумы Владислав Третьяк.

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Айрат Назипов