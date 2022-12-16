Глава фонда «Круг добра» высказался об исключении Чулпан Хаматовой из состава попечительского совета
Председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко высказался об исключении из попечительского совета Чулпан Хаматовой. Его слова приводят «Ведомости».
— Комментировать исключение конкретных персон не можем. Но я хотел бы обратить внимание, что уже появившиеся обобщения по поводу позиции в отношении военной спецоперации в качестве мотива этой ротации — поверхностны. В попечительском совете фонда осталась, например, Нюта Федермессер, известная своей оппозиционной позицией, — сказал Ткаченко.
Как отметил Ткаченко, в попечительском совете относятся к произошедшим изменениям как к естественной ротации.
— Мы благодарны членам попечительского совета, особенно тем, кто принимает активное участие в его работе. Часть покинувших совет как раз, к сожалению, не нашли возможности для активного участия в жизни фонда, — добавил он.
Благотворительный фонд «Круг добра» помогает детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими и орфанными, заболеваниями. Учрежден указом Владимира Путина 5 января 2021 года.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин изменил состав попечительского совета «Круг добра». Из него вывели четырех человек: уроженку Казани и актрису Чулпан Хаматову, директора благотворительного фонда Елизавету Олескину, актрису Ксению Раппопорт и политика Ларису Фечину.
При этом в состав попечительского совета вошли три человека: уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, летчик-космонавт Олег Новицкий и депутат Госдумы Владислав Третьяк.
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