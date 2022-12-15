Чулпан Хаматову исключили из попечительского совета «Круг добра»

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Президент России Владимир Путин изменил состав попечительского совета «Круг добра». Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В состав совета вошли три человека: уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, летчик-космонавт Олег Новицкий и депутат Госдумы Владислав Третьяк.

Также из состава попечительского совета вывели четырех человек: уроженку Казани и актрису Чулпан Хаматову, директора благотворительного фонда Елизавету Олескину, актрису Ксению Раппопорт и политика Ларису Фечину.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

Благотворительный фонд «Круг добра» помогает детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими и орфанными, заболеваниями. Учрежден указом Владимира Путина 5 января 2021 года.

Напомним, актриса Чулпан Хаматова покинула Россию после начала спецоперации. «Реальное время» писало, что ее хотят лишить звания «Почетный гражданин Казани».

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Айрат Назипов