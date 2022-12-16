Победителям экофестиваля «Природа и мы» дали мастер-класс по переработке пластика

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Более 300 участников от 7 до 18 лет



В Нижнекамске подвели итоги ХI республиканского экологического фестиваля школьников «Природа и мы». В этом году в нем приняли участие около 300 школьников из 23 районов Татарстана.



Конкурс проходил в два этапа — очный и заочный. В рамках последнего состоялась научно-практическая конференция «ЭкоГрад». Лучшие из лучших работ были представлены в Детском эколого-биологическом центре. Около 30 ребят выступили с защитой своих проектов. Кроме этого, в рамках экологического фестиваля прошли конкурсы «Зеленая лампа», «Сохраним природу вместе» и «Экомастерилка».



— «Экомастериалка» — это конкурс поделок из вторичного сырья. В этом году была объявлена номинация «Джинсовые фантазии». Ребята представили поделки из джинсового материала. Дети смастерили сумки, прихватки и даже игрушки из старых вещей, — отметила Гузель Хуснуллина, директор Детского эколого-биологического центра.



По словам Гузель Хуснуллиной, фестиваль школьников «Природа и мы» помогает проявить у детей интерес к исследовательской работе

По ее словам, фестиваль школьников «Природа и мы» помогает проявить у детей интерес к исследовательской работе, развить творческие способности, а также учит бережному отношению к природе.



Ученица восьмого класса Камполянской школы Дарья Николашина заняла третье место в конкурсе «Экомастерилка». Девочка сшила прихватку. Ее поделка заняла почетное место на выставке лучших работ фестиваля.



— Благодаря этому конкурсу я смогла подарить вторую жизнь старой, на первый взгляд, неприметной вещи. Старые джинсы превратились в удобную прихватку для кухни. Я считаю, что отходы необходимо использовать рационально. Не выбрасывая мусор, а используя его для оригинальных поделок, мы сохраняем чистоту окружающей среды, — уверена девочка.



Ученица восьмого класса Камполянской школы Дарья Николашина заняла третье место в конкурсе «Экомастерилка». Девочка сшила прихватку

«Мастерскую ресайклинга» посетили более 500 человек



Как правильно сортировать отходы и отправлять их на переработку, участникам фестиваля «Природа и мы» рассказали на мастер-классе по переработке пластика. В конце сентября в ДЭБЦ открылась единственная в Татарстане «Мастерская ресайклинга». Уникальное оборудование юным экологам подарил СИБУР в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

В «Мастерской ресайклинга» размещено необходимое для полного цикла переработки полимеров оборудование. Конвейер для переработки пластика состоит из двух устройств: шредера и термопластавтомата. Первый измельчает крышки от пластиковых бутылок, во втором происходит плавление вторсырья и изготовление новой готовой продукции.



Как правильно сортировать отходы и отправлять их на переработку, участникам фестиваля «Природа и мы» рассказали на мастер-классе по переработке пластика

— В этой мастерской мы продвигаем идею раздельного сбора и повторного использования пластиковых отходов. В доступной форме рассказываем молодежи о возможностях вторичной переработки. Ребята своими глазами видят весь цикл переработки пластиковых крышек, могут сами создать из них новые предметы, — рассказывает педагог-организатор Юлия Кочурова.



В мастерскую ресайклинга участники мастер-класса пришли со своими пластиковыми крышками. Сначала ребята отсортировали пластик, затем измельчили его в шредере и, загрузив в термопластаппарат, получили готовый брелок.



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— Я впервые был на таком мастер-классе. Не знал, что можно переработать пластик всего за несколько минут. Из трех пластиковых крышек я получил новый брелок для ключей. Очень полезно было посмотреть своими глазами на процесс переработки. Больше такого в Нижнекамске нигде не увидишь, — поделился впечатлениями ученик гимназии №1 Марат Абунагимов.



Увидеть своими глазами превращение крышек в необычный брелок может каждый школьник. Для этого нужно записаться на сайте проекта. Всего с конца сентября «Мастерскую ресайклинга» посетили более 500 человек.

Лилия Егорова, фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»