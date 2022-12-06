КАМАЗ на заседании совета директоров 16 декабря примет бизнес-план группы компаний на 2023 год
ПАО «КАМАЗ» проведет заседание совета директоров 16 декабря, выяснило «Реальное время».
На заседании совета директоров планируют принять бизнес-план группы компаний на 2023 год.
Также компания планирует обсудить вопрос о состоянии рынка и результатах продаж за 10 месяцев 2022 года.
В июне генеральный директор предприятия Сергей Когогин дал прогноз, согласно которому выручка ПАО «КАМАЗ» по итогам этого года может сократиться. Он объяснил, что КАМАЗ в сложившейся ситуации вынужден сократить производство современных моделей К4 и К5. Упор предприятие делает на К3.
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