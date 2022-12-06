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КАМАЗ на заседании совета директоров 16 декабря примет бизнес-план группы компаний на 2023 год

17:36, 06.12.2022
КАМАЗ на заседании совета директоров 16 декабря примет бизнес-план группы компаний на 2023 год
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ПАО «КАМАЗ» проведет заседание совета директоров 16 декабря, выяснило «Реальное время».

На заседании совета директоров планируют принять бизнес-план группы компаний на 2023 год.

Также компания планирует обсудить вопрос о состоянии рынка и результатах продаж за 10 месяцев 2022 года.

Фото: kamaz.ru

В июне генеральный директор предприятия Сергей Когогин дал прогноз, согласно которому выручка ПАО «КАМАЗ» по итогам этого года может сократиться. Он объяснил, что КАМАЗ в сложившейся ситуации вынужден сократить производство современных моделей К4 и К5. Упор предприятие делает на К3.

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспорт Татарстан

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