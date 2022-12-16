В Татарстане в 2022 году соберут 1,257 триллиона рублей налогов — это много или мало?

В Татарстане по итогам 2022 года планируется собрать 1,257 триллиона рублей налогов и сборов. Сумма станет рекордной для республики — она на 12,5% больше, чем в прошлом году.

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин сообщил, что сборы по налогу на прибыль составили 163,3 миллиарда рублей. Плановый показатель оказался превышен на 37%.

Фото: realnoevremya.ru

Заметно увеличились в Татарстане сборы по налогу на добычу полезных ископаемых — почти 700 миллиардов рублей поступлений в казну. Сборы по налогу на доходы физических лиц выросли на 13,2%, до 111,2 миллиарда.



1,257 триллиона рублей — это:

$19,5 миллиарда , или €18,36 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. В три раза больше, чем в 2014-м — за этот год Татарстан собрал 397 млрд рублей налогов.



— за этот год Татарстан собрал 397 млрд рублей налогов. Почти в два раза больше, чем в пандемийном 2020 году — тогда налоговые сборы в Татарстане оценивались в 672,4 млрд рублей.

— тогда налоговые сборы в Татарстане оценивались в 672,4 млрд рублей. В 1,5 раза больше, чем в допандемийном 2019-м — за этот год Татарстан собрал 838,4 млрд рублей.

— за этот год Татарстан собрал 838,4 млрд рублей. Чуть больше четверти (26,3%) от собранных в Москве налогов в прошлом году — 4,78 трлн рублей, максимум среди регионов России.

— 4,78 трлн рублей, максимум среди регионов России. Почти треть от налогов, собранных в 2021 году в Ханты-Мансийском автономном округе, — 4,1 трлн рублей, 2-е место среди российских регионов.

— 4,1 трлн рублей, 2-е место среди российских регионов. В три раза больше суммы налогов в Башкирии — соседняя с Татарстаном республика за 2021-й собрала 393 миллиарда.

— соседняя с Татарстаном республика за 2021-й собрала 393 миллиарда. В два раза больше собранных налогов Иркутской областью — в прошлом году сумма составила 598,6 млрд рублей, регион замкнул топ-10.

— в прошлом году сумма составила 598,6 млрд рублей, регион замкнул топ-10. Почти в 20,5 раза больше суммы налогов, собранных в Чувашии за 2021 год, — в соседней с Татарстаном республике она составила 61,5 миллиарда рублей.

— в соседней с Татарстаном республике она составила 61,5 миллиарда рублей. Почти в 33 раза больше собранных Чечней налогов — в прошлом году в республике обеспечили поступление налогов, сборов и страховых взносов в сумме 38,48 миллиарда рублей.

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Татьяна Демина