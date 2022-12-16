В Казани на улицах Ершова и Карла Маркса встали троллейбусы

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани на улицах Ершова и Карла Маркса, около торгового центра «Корстон», из-за ДТП встало больше 10 троллейбусов. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Авария произошла между «Корстоном» и Варваринской церковью. Столкнулись две легковые машины и автобус. Из-за инцидента две из трех полос автомобильной дороги оказались заняты, вследствие чего на этом участке образовался затор, который растянулся от торгового центра до остановки «ЦПКиО им. Горького».

Напомним, сегодня утром пробка образовалась возле Советской площади. Причиной стало ДТП с участием автобуса и грузовика.

1 / 5









Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева