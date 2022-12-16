Эльвира Набиуллина: «Годовая инфляция продолжит замедляться»

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о годовой инфляции в стране. Итоги года она подвела на заседании совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике.

— В ближайшие месяцы она продолжит замедляться. Из ее расчета будут выходить самые тяжелые по темпам роста цен месяцы этого года, — сказала Набиуллина.

По ее прогнозам, годовая инфляция может опуститься ниже 4%, но это не будет характеризовать динамику цен «здесь и сейчас».

Фото: cbr.ru

В октябре в России продолжила снижаться годовая инфляция — она составила 12,63%, следует из данных Банка России. Месячный прирост цен составил 0,18%. С поправкой на сезонность цены выросли на 0,13%.

Напомним, сегодня Банк России оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 7,5% годовых.

Посмотреть выступление Эльвиры Набиуллиной в прямом эфире можно на нашем Youtube-канале.



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Айрат Назипов