Официальная статистика: за неделю в Татарстане подешевели сахар, сметана и гречка

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев

В Татарстане за неделю с 5 по 12 декабря снизились средние цены на гречку, сметану, сыры и некоторые другие основные продукты питания. Подешевели также макароны из пшеничной муки высшего сорта и шлифованный рис.

Заметнее всего за неделю снизилась средняя цена на мясные консервы для детского питания — на 1,67%. Средняя цена на 12 октября зафиксирована в 905,84 рубля за килограмм.

Динамика снижения цен на продукты питания в Татарстане, согласно данным официальной статистики, сложилась следующим образом:



овощные консервы для детского питания на 1,47%, до 598,3 руб./кг,

сметана — на 1,4%, до 208,31 руб./кг,

сычужные твердые и мягкие сыры — на 1,4%, до 644,69 руб./кг,

гречка — на 1,35%, до 83,25 руб./кг,

сахар-песок — на 1,12%, до 61,64 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Незаметно за неделю снизились средние цены на вермишель, баранину, свинину, кур (кроме куриных окорочков), вареную колбасу, фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье и соль. Также подешевели маргарин, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности и пшеничная мука.



Подорожали в Татарстане с 5 по 12 декабря свежие огурцы и помидоры, куриные яйца, черный байховый чай и бананы. Без изменений осталась стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов, а также питьевого цельного пастеризованного молока 2,5—3,2% жирности.

Кроме того, за указанную неделю в республике выросли средние цены на свежую белокочанную капусту, репчатый лук, столовую свеклу и морковь. Из продуктов, входящих в так называемый «борщевой набор», подешевел только картофель — на 0,8%, до 26,21 руб./кг.

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Татьяна Демина