Официальная статистика: в Татарстане за неделю подорожали яйца, чай и бананы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За неделю в Татарстане вырос средний ценник на свежие огурцы и помидоры, куриные яйца, черный байховый чай и бананы. Без изменений осталась стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов, а также питьевого цельного пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности.

Заметнее всего с 5 по 12 декабря в Татарстане подорожали свежие огурцы — на 8,2%. Средняя цена одного килограмма достигла 141,16 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Недельная динамика роста цен на другие продукты питания в Татарстане выглядит следующим образом:

свежие помидоры — на 3,36%, до 123,11 руб./кг;

куриные яйца — на 1,72%, до 69,56 рубля за упаковку из десяти штук;

творог — на 1,53%;

бананы — на 1,4%, до 87,41;

черный байховый чай — на 1,36%, до 1043,85;

мягкие, глазированные шоколадом конфеты — на 1,04%.

За неделю в республике также выросли цены на яблоки, говядину, пшено, сосиски, сардельки. Минимально подорожали полукопченая колбаса, мороженая неразделанная рыба, сухие молочные смеси для детского питания, ржаной, ржано-пшеничный хлеб, сливочное и подсолнечное масло.

Также в Татарстане с 5 по 12 декабря подорожали свежая белокочанная капуста, репчатый лук, столовая свекла и морковь, которые входят в так называемый «борщевой набор». Вместе с этим на 0,8%, до 26,21 руб./кг, подешевел картофель.



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Татьяна Демина