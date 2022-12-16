В Челнах задержали курьеров телефонных мошенников, забиравших деньги у пенсионеров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах задержали курьеров телефонных мошенников, обманывавших пенсионеров по распространенной схеме «родственник попал в беду», сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану.



Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов и уточняли детали случившегося. Они сообщали ложную информацию о том, что люди находились в больнице с травмами и необходимо возместить ущерб потерпевшей стороне. Как правило, речь шла о 300-400 тысячах рублей.

Пенсионеры верили в обман и соглашались оплатить расходы — к ним приезжали курьеры, забирали деньги якобы для второй стороны участников ДТП. Для большей убедительности у пенсионеров просили белье и бытовые предметы — якобы для госпитализированных. Челнинцы передавали деньги и вещи на лестничной площадке или на пороге своей квартиры. После ухода незнакомцев пенсионеры связывались с родственниками и узнавали, что никто из них не становился виновником ДТП.

Среди потерпевших — пенсионерки из старой части города 74 и 87 лет, пожилой мужчина 72 лет и 73-летняя жительница 42-го микрорайона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сотрудники полиции установили, что во всех случаях в роли курьеров выступали одни и те же мужчины. Ими оказались двое жителей Республики Кабардино-Балкария 29 и 23 лет. Задержанные пояснили правоохранителям, что действовали по указанию «работодателей» — предложение о быстром заработке они нашли в одном из каналов в популярном мессенджере. С подобными заданиями фигуранты дела побывали в Оренбургской области и Башкортостане.

В конце ноября в Казани задержали группу подростков в возрасте от 15 до 17 лет, подозреваемых в мошенничестве против пенсионеров по схеме «родственник попал в беду». Всего с 12 по 19 ноября зарегистрировали 14 фактов мошенничеств, сумма ущерба — около 3 млн рублей. Полицейские выяснили, что задержанные причастны к 14 эпизодам преступной деятельности. Во всех случаях они действовали как курьеры. Предложение о «работе» молодые люди нашли в одном из мессенджеров.

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Маргарита Головатенко