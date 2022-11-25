В Казани задержали подростков, подозреваемых в обмане пенсионеров на 3 млн рублей

В Казани задержали группу подростков в возрасте от 15 до 17 лет, подозреваемых в мошенничестве против пенсионеров по схеме «родственник попал в беду». Всего с 12 по 19 ноября зарегистрировали 14 фактов мошенничеств, сумма ущерба — около 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.



Полицейские выяснили, что задержанные причастны к 14 эпизодам преступной деятельности. Во всех случаях они действовали как курьеры. Предложение о «работе» молодые люди нашли в одном из мессенджеров. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сейчас в отношении задержанных проводятся процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений, по результатам которых будет дана правовая и юридическая оценка каждому из участников.

МВД по Татарстану предупреждает: граждане, тем или иным образом помогающие мошенникам, действующие по указаниям аферистов, становятся соучастниками преступлений. В полиции призывают при получении подобных заказов проявлять активную гражданскую позицию — спрашивать у пенсионеров, для чего они передают деньги. В случае, если деньги предназначаются для родственника, попавшего в беду, следует попросить связаться с родным человеком и убедиться, что с ним все в порядке.

19 ноября сообщалось, что две пенсионерки из Казани стали жертвами мошенников, передали им более 300 тысяч рублей. Мошенники убедили женщин, что их родственницы стали участницами ДТП. Вопрос якобы можно было решить, передав деньги курьеру.



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Маргарита Головатенко