Жителя Заинска подозревают в покушении на убийство матери

Жителя Заинска заподозрили в покушении на убийство 71-летней матери. Следствие считает, что все произошло после совместного длительного распития спиртного, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



По версии следствия, мужчина несколько раз ударил мать молотком по голове. Когда она потеряла сознание, он поджег себя и выбежал в подъезд — там ему оказали помощь соседи и вызвали сотрудников экстренных служб.

Женщину доставили в больницу, ей оказали помощь.

В Казани 59-летнего местного жителя обвиняют в убийстве и умышленном причинении вреда здоровью по отношению к двум бездомным. По версии следствия, 26 августа обвиняемый, проживавший на улице Батыршина, недовольный тем, что двое бездомных распивают под его окнами алкоголь и шумят, вышел на улицу и нанес им удары ножом. 46-летний потерпевший скончался на месте, второй получил незначительные ранения.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко