На аэродроме в Улан-Удэ при посадке загорелся вертолет — три человека погибли

Фото: скриншот из видео очевидцев

В Бурятии при посадке на аэродроме в Улан-Удэ загорелся вертолет Ми-8, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Глава региона Алексей Цыденов сообщил, что вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации.

— Вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации. На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж три человека. Тушение производится силами аэропорта и МЧС по Республике Бурятия, — написал он в своем Telegram-канале.

Источник в экстренных службах Бурятии подтвердил гибель троих членов экипажа. По его словам, вертолет жестко приземлился на аэродроме после перелета с Байкала. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в мае этого года сообщалось, что в Забайкальском крае вертолет Ми-8 также совершил жесткую посадку на аэродроме и загорелся. Тогда погиб один человек, а еще шесть пострадали. Воздушное судно принадлежало частной авиакомпании «Мост Авиа». На его борту находились 15 человек: экипаж и пожарные лесхоза.



В том же месяце на территории Кумысной поляны в Саратове упал вертолет «Ансат». На борту вертолета находились три человека.



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Максим Кокунин