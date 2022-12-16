Текущий год войдет в тройку самых теплых за все время метеонаблюдений в России

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что за прошедшие 11 месяцев текущего года температура в стране оказалась на втором месте среди самых высоких за весь период метеонаблюдений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, самым теплым годом в стране является позапрошлый, когда средняя температура была значительно выше нормы.

— Вряд ли нынешний год сможет его превзойти, погода очень переменчивая сейчас, но такие результаты тоже очень показательны, — сказал он.

Вильфанд отметил, что данная ситуация неразрывно связана с изменением климата:

— Такая статистика лучше всего показывает, насколько интенсивно проявляется глобальное потепление, — подчеркнул эксперт.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами снег и слабая метель. Максимальная температура воздуха днем составит -3... -8 градусов. В Казани ожидается от -3 до -5°С, в Набережных Челнах — от -5 до -7°С. Также синоптики прогнозируют умеренный южный, юго-западный ветер. На дорогах гололедица.



В ближайшие выходные в республике произойдет ухудшение погоды. В Гидрометцентре прогнозируют ледяной дождь, метели и до +1 градуса.

Ночью в субботу, 17 декабря, в большинстве районов Татарстана пройдет небольшой снег. Днем и вечером в западных районах ожидается снег, в том числе мокрый, метель и гололед. Ночью прогнозируется от -5 до -10 градусов, а днем от -1 до -6°С.

В воскресенье, 18 декабря, Татарстан окажется в очень теплой и влажной воздушной массе. Повсеместно пройдет снег, в том числе мокрый, а также дождь, в том числе ледяной.



За предыдущие выходные в западных районах Татарстана выпало от 8 до 32 мм осадков — это 28—70% месячной нормы. В Казани за субботу и воскресенье выпало 32 мм осадков — 64% месячной нормы.

Напомним, в начале декабря на территории региона установилась аномально холодная погода. Среднесуточные температуры на 9 и более градусов были ниже многолетних значений.

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Максим Кокунин