В выходные в Татарстане ожидается ледяной дождь, метели и до +1 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ближайшие выходные в Татарстане ожидается ухудшение погоды. В Гидрометцентре республики прогнозируют ледяной дождь, метели и до +1 градуса.

В ночь на пятницу в отдельных районах Татарстана ожидается туман, похолодает до -9..-14 градусов, в низких местах и при прояснениях до -17°С. Днем и вечером на западе пройдет небольшой снег. Синоптики также прогнозируют слабую метель и от -3 до -8°С. На дорогах сохранится гололедица.

Ночью в субботу, 17 декабря, в большинстве районов Татарстана пройдет небольшой снег. Днем и вечером в западных районах ожидается снег, в том числе мокрый, метель и гололед. Ночью прогнозируется от -5 до -10 градусов, а днем от -1 до -6°С.

В воскресенье, 18 декабря, Татарстан окажется в очень теплой и влажной воздушной массе. Повсеместно пройдет снег, в том числе мокрый, а также дождь, в том числе ледяной. Синоптики предупреждают о метелях с существенным ухудшением видимости, снежных заносах и сильной гололедице на дорогах. Ночью ожидается от -3 до -8 градусов, днем потеплеет до -4..+1°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ночью в понедельник, 19 декабря, будет наблюдаться снег, в том числе мокрый, а также метели и северный ветер порывами до 15-16 м/с. Днем осадки постепенно прекратятся, похолодает до -6..-11 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, во вторник, 20 декабря, вероятность осадков небольшая. Ночью ожидается от -13 до -18°С, днем — от -8 до -13 градусов.

За предыдущие выходные в западных районах Татарстана выпало от 8 до 32 мм осадков — это 28—70% месячной нормы. В Казани за субботу и воскресенье выпало 32 мм осадков — 64% месячной нормы.



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Татьяна Демина