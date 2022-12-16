Верховный суд Татарстана скостил срок экс-начальнику казанской колонии №19

Бывший начальник казанской колонии №19 Алмаз Тазеев будет этапирован в колонию строгого режима. Верховный суд РТ признал доказанной его вину в получении взяток и поборах на ремонт учреждения, но посчитал нужным сократить срок посадки на полгода — с 8 лет до 7,5 года, сообщает журналист «Реального времени».



Как уточнила адвокат осужденного, смягчение наказания произошло за счет прекращения преследования подполковника Тазеева по трем эпизодам превышения полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) — к моменту рассмотрения дела апелляционной инстанцией по ним истек срок давности.

Приговор экс-начальнику оперативного отдела колонии №19 Сергею Герасимову Верховный суд РТ оставил без изменения. Он наказан 3 годами лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года за превышение полномочий. Суды посчитали доказанным, что после ареста начальника колонии Герасимов продолжил его дело и требовал от зэка Ишмухаметова закупить для ремонта в отделе два рулона обоев и ламинат по образцу, угрожая в противном случае значительно ухудшить положение сидельца в преступной иерархии.

Напомним, следствие по этом делу растянулось на 6 лет. Причем начальника и главного оперативника колонии №19 судили дважды. В июне 2018-го Приволжский райсуд посадил Тазеева на 9 лет со штрафом 40 млн рублей, Герасимова — на 3,5 года. Верховный суд Татарстана отменил этот приговор и вернул дело прокурорам и следователям. В конце того же года 2018-го обвиняемых освободили из-под ареста.

В июне 2022 года Приволжский райсуд Казани признал полностью доказанными семь эпизодов получения взяток у Тазеева в 2013—2016 годах на общую сумму чуть больше 1 млн рублей. А еще — четыре эпизода превышения подполковником должностных полномочий с оказанием не вполне добровольной помощи колонии и лично ему стройматериалами, мебелью, запчастями и с угрозами осужденному Сиваченко, написавшему заявление о происходящем.

Судом установлено, что в казанской колонии №19 была выстроена целая схема поборов на ремонт, а также на предоставление платных длительных свиданий зэков с родственниками (за 5 тысяч рублей), отличных характеристик для кандидатов на условно-досрочное освобождение, за замену посадки более мягким наказанием (по этим эпизодам проходят суммы от 50 до 200 тысяч рублей). Роль посредников в оказании коррупционных услуг исполняли так называемые старшины из числа осужденных — Сиваченко, Галеев и Султанов. Они доводили до «рядовых» что почем и со ссылкой на Тазеева озвучивали конкретную сумму.

Сами офицеры вину в суде не признавали, обвиняли следователей в давлении и фальсификации доказательств. Защита намерена обжаловать приговор в кассационной инстанции.