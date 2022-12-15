Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20

Президент США Джо Байден направил официальное приглашение Африканскому союзу присоединиться к G20.



— Я приглашаю Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена, — передает слова политика «РИА Новости».

Он также сообщил, что Америка направит в помощь Африке порядка 55 млрд долларов.

Президент России Владимир Путин в сентябре подтвердил готовность бесплатно передать 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что хоть сейчас мир и не испытывает нехватки продовольствия, он может столкнуться с его дефицитом уже в следующем году, если не обеспечить рынки удобрениями.

Он также призвал обеспечить прямой доступ к имеющимся резервам продуктов наиболее уязвимым странам, среди которых он выделил Йемен и государства Африканского Рога.

В марте президент США заявил, что события на Украине приведут к проблемам с продовольствием.



— Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны, включая европейские и нашу страну, — сказал Байден.

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Илина Хакимова