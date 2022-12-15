СК: в Татарстане задержана мать младенца, за жизнь которого врачи бьются четвертый месяц

В ближайшее время сотрудники Следкома по РТ обратятся в суд с ходатайством об аресте 21-летней жительницы Камско-Устьинского района, сын которой на шестом месяце жизни попал в больницу с тяжелыми травмами. Сегодня мать задержали по подозрению в его истязании, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



Следствием предварительно установлено: ребенок появился на свет в феврале 2022 года, а уже в августе был госпитализирован в Казани с переломом основания черепа. После экстренной операции врачи обнаружили у него еще и переломы ноги и обеих рук. По словам матери, эти травмы малыш получил случайно, когда она ухаживала за ним в больнице. Травму головы женщина также изначально объясняла падением ребенка с кровати.

Позже мать оставила сына в больнице и вернулась в поселок Куйбышевский Затон, где сегодня и была задержана. В отношении нее возбуждены дела об истязании малолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Первоначально дело расследовалось по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В данный момент врачи продолжают борьбу за жизнь десятимесячного ребенка, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ход расследования взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Сегодня же Следком сообщил о направлении в суд дела бывшей воспитательницы Азнакаевского детсада по обвинению в рукоприкладстве в отношении двухлетней девочки.