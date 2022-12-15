«Нанесла удары двухлетней»: в Татарстане экс-воспитателя детсада будут судить за рукоприкладство

Сегодня Следком по РТ сообщил о завершении расследования по делу о применении силы к двухлетней воспитаннице детского сада «Звездочка». Под суд пойдет 35-летняя экс-сотрудница детсада. Свою причастность к преступлению она признала, уточнил «Реальному времени» старший помощник руководителя регионального управления Следкома Андрей Шептицкий.



По версии следствия, 20 октября 2022 года воспитательница на рабочем месте нанесла удары по лицу и ногам двухлетней воспитаннице за то, что та плакала. Видеозапись такого обращения с ребенком попала в Сеть и стала поводом для возбуждения уголовного дела.

Воспитателя уволили и привлекли за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации.

Дело рассмотрит Азнакаевский райсуд Татарстана.

Грубые нарушения законодательства по той истории усмотрела и прокуратура республики. Причем в первоначальной информации речь шла о применении недозволенных мер несколькими сотрудниками, которые кричали на детей, закрывали их в коридоре и толкали, что зафиксировала камера.

В свою очередь районные власти распространили свое видеообращение о результатах проверки. На нем начальник управления образования исполкома Азнакаевского района Татарстана Зульфия Гилязова проинформировала — двух воспитателей сада уволили по статье, по желанию родителей в двух группах садика «Звездочка» установили камеры наблюдения, заведующую детсада привлекли к дисциплинарной ответственности, после чего она уволилась.