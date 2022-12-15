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Бастрыкину доложат об обстоятельствах травмирования младенца в Татарстане

07:20, 15.12.2022
Бастрыкину доложат об обстоятельствах травмирования младенца в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председателю Следкома России Александру Бастрыкину доложат о комплексе следственных мероприятий по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью младенца в Татарстане (ст. 118 УК РФ). Поручение дано руководителю следственного управления по Республике Татарстан Валерию Липскому, сообщает пресс-служба ведомства.

О возбуждении уголовного дела о травмировании младенца СК сообщил вчера. 7-месячного мальчика доставили из Камско-Устьинского района в больницу Казани с черепно-мозговой травмой, высказывались предположения, что ребенок мог стать жертвой преступления.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастность к совершению преступления лица. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Из сообщений из соцсетей следует, что врачи борются за жизнь ребенка уже два месяца, у него черепно-мозговая травма. Его состояние оценивается как тяжелое. Есть предположения, что мальчика избила мать.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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