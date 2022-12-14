В Татарстане возбудили дело после сообщений о травмировании младенца

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане возбудили уголовное дело после информации о травмировании 7-месячного мальчика, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Сейчас младенец находится в медицинском учреждении Казани — его доставили из Камско-Устьинского района. Из сообщений из соцсетей следует, что врачи борются за жизнь ребенка уже два месяца, у него черепно-мозговая травма. Его состояние оценивается как тяжелое. Есть предположения, что мальчика избила мать.

Дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 118 УК РФ). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах 35-летний и 29-летняя супруги, чья годовалая дочь погибла, выпав из окна квартиры на пятом этаже, предстанут перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено на следующий день после трагедии. Девочка была госпитализирована в БСМП, а на место происшествия выезжал лично заместитель прокурора автограда Айдар Салимуллин.



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Маргарита Головатенко