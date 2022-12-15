Более 1,2 млн клиентов за первые шесть месяцев подключилось к новому тарифу билайна

Фото: предоставлено компанией билайн

Тариф UP, который был запущен билайном в июле этого года, уже привлек более 1,2 млн клиентов. Об этом в своем выступлении на мероприятии компании в Казани рассказал руководитель направления по внешним коммуникациям билайна Алексей Паньшин. Также он анонсировал специальное новогоднее предложение для действующих и новых абонентов мобильного оператора*.

В период с 1 декабря 2022-го по 15 января 2023 года все текущие и новые пользователи Тарифа UP получат возможность выбрать себе подарок — одну из суперспособностей аппера на месяц бесплатно. Все, что нужно клиенту, это зайти в мобильное приложение оператора, забрать подарочные 100 единиц внутренней валюты билайна (соты) в подарок и обменять их на активацию суперспособности одного из апперов — виртуальных помощников Тарифа UP, которые «живут» в мобильном приложении оператора.

Так, например, суперспособность аппера-дракона Юнга — это дополнительные 15 Гб интернета**, которые добавляются к основному пакету, выбранному клиентом в тарифе-конструкторе. Пчела Базя за 100 сот добавляет сразу 50 Гб интернета для всей семьи* — ими можно делиться с подключенными в рамках услуги «Дели всё» номерами. Суперспособность панды Тапы — +1000 минут для звонков на номера билайн РФ внутри сети, а робота Пинга — дополнительные 30 минут для звонков на ряд операторов в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению.

Паньшин также отметил, что самым популярным аппером у абонентов Тарифа UP в Татарстане стал дракон Юнг.

Суперспособности апперов действуют в течение 30 дней после активации, но отключаются при смене персонажа.

Представитель оператора напомнил, что соты появились в Тарифе UP в октябре этого года — каждый новый день, заходя в мобильное приложение билайна, клиент оператора получает три специальных задания. Выполнение одного задания гарантирует 1 соту, а при выполнении всех трех в течение дня можно получить сразу 5 сот. Сегодня уже более 50 тыс. клиентов билайна выполняют эти задания ежедневно.

Тариф UP был запущен билайном 20 июля 2022 года, он заменил собой практически всю тарифную линейку оператора. В планах на 2023 год, которыми поделился Алексей Паньшин, — построение единой сквозной программы лояльности для клиентов компании, основанной на принципах геймификации, а также интеграция других бизнес-направлений оператора в ежедневные задания для пользователей Тарифа UP, в частности сервисов билайн ТВ и билайн Облако.

*подробности акции можно уточнить у оператора билайн.

**подключить можно в сети билайн, кроме Чукотского АО.

Реклама. beeline.ru LatgBvTuJ

