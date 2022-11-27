В Татарстане отремонтируют 70% имеющихся дебаркадеров

Фото: Дебаркадер. Фотографии предоставлены Олесей Балтусовой

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов рассказал, что в республике запустят программу по ремонту дебаркадеров и другой причальной инфраструктуры. По его словам, в ближайшее время планируется отремонтировать как минимум 15 из 22 существующих дебаркадеров. Об этом сообщает ТАСС.

— Развитие пассажирского флота напрямую связано с состоянием причальной инфраструктуры. У нас восемь причалов и 22 дебаркадера. Вот часть дебаркадеров, около 15-17 штук, мы бы хотели отремонтировать буквально в ближайшее время. Президентом дано такое поручение. <...> Все дебаркадеры будут обследованы. <...> Вначале отремонтируем те, которые часто пользуются, на активных остановках стоят, с них начнем, — сказал он.

По словам Ханифова, в настоящее время совместно с Минстроем республики проводится оценка ремонтных работ.

— Обращаем внимание на то, чтобы облик наших дебаркадеров, традиционно сложившийся, был бы сохранен. То есть дебаркадеры будут абсолютно свежими, все конструкции обновлены, все инженерные коммуникации, включая электропроводки, обновлены, — добавил министр.

Также он рассказал, что стоимость работ на сегодняшний день оценивается в 150—160 млн рублей, но эта сумма еще может измениться.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в рамках фестиваля «Том Сойер Фест — Свияжск» на территории татарстанского острова-града был восстановлен волжский дебаркадер 1969 года постройки, который в прошлом году спасли от списания в утиль и перевезли на это место с «Локомотива». Предполагается, что он станет музейным пространством. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин