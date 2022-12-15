В Елабужском районе Татарстана произошел пожар, погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В садовом обществе «Прогресс» в Елабужском районе Татарстана 15 декабря на участке 114 загорелся кирпичный одноэтажный садовый дом. После ликвидации горения пожарные нашли тело, предположительно, хозяина дома 1960 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Горел не только дом (6х6 метров), но и кирпичная баня размерами 5х6 метров, а еще легковой автомобиль Lada Granta. Пожарные локализовали пожар на площади 88 кв. метров в 09.10, в 09.23 горение ликвидировали.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Тело мужчины обнаружили в 10.27 в ходе проливки и разборки строительных конструкций садового дома на кухне.

Причина пожара устанавливается. Предполагается, что к трагедии привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи или неосторожное обращение с огнем.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

5 декабря в казанском поселке Салмачи загорелся коттедж. Пожар произошел по улице Лиственной, недалеко от улицы Центральной.



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Маргарита Головатенко