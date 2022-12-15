Председателем Фонда пенсионного и социального страхования России назначен Сергей Чирков

Председателем Фонда пенсионного и социального страхования России назначен Сергей Чирков. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

С 1999 по 2000 год Сергей Чирков работал в различных должностях в Фонде социального страхования России, а с 2001-го по 2007-й — в Пенсионном фонде. С течение 5 лет возглавлял Департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей ПФР.

С 2012 по 2018 год Сергей Чирков работал в должности начальника Департамента организации назначения и выплаты пенсий ПФР. После этого его назначили заместителем председателя правления Пенсионного фонда России.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

На данный момент Сергей Чирков — исполняющий обязанности главы Пенсионного фонда России с конца июля 2022 года. На эту должность его назначили после того, как от нее освободили Андрея Кигима.

Фонд пенсионного и социального страхования начнет работать с 1 января 2023 года. Он образован в результате объединения ПФР и ФСС.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина