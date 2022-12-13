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В Казани вечером во вторник наблюдаются пробки в 9 баллов

17:55, 13.12.2022
В Казани вечером во вторник наблюдаются пробки в 9 баллов
Фото: realnoevremya.ru/Сергей Кощеев

На улицах Казани вечером во вторник наблюдаются 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Самые большие трудности испытывают водители, которые находятся в центре города. Там стоят улицы: Московская, Габдуллы Тукая, Пушкина, Лево-Булачная, Право-Булачная, Островского, Кави Наджми, Чернышевского, Салимжанова, Айдинова, Сары Садыковой, Щербаковский переулок.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Серьезные затруднения и в других районах города. Автомобилисты стоят в пробках на улицах: Ершова, Космонавтов, Аделя Кутуя, Мамадышский тракт, Сахарова, Завойского, Баки Урманче, Технической, Кулахметова, Васильченко, Восход, Тэцевской, Ленинградской, Айдарова и на проспектах Победы и Ямашева.

Напомним, 9-балльные пробки наблюдались и накануне вечером. Все из-за обильных снегопадов.

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Айрат Назипов
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