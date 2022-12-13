В Казани вечером во вторник наблюдаются пробки в 9 баллов
На улицах Казани вечером во вторник наблюдаются 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Самые большие трудности испытывают водители, которые находятся в центре города. Там стоят улицы: Московская, Габдуллы Тукая, Пушкина, Лево-Булачная, Право-Булачная, Островского, Кави Наджми, Чернышевского, Салимжанова, Айдинова, Сары Садыковой, Щербаковский переулок.
Серьезные затруднения и в других районах города. Автомобилисты стоят в пробках на улицах: Ершова, Космонавтов, Аделя Кутуя, Мамадышский тракт, Сахарова, Завойского, Баки Урманче, Технической, Кулахметова, Васильченко, Восход, Тэцевской, Ленинградской, Айдарова и на проспектах Победы и Ямашева.
Напомним, 9-балльные пробки наблюдались и накануне вечером. Все из-за обильных снегопадов.
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