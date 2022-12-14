В этом году в России выявили бракованных лекарств более чем на 1 млрд рублей

В рамках заключительного в этом году заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции стало известно, что в России выявили бракованных лекарств более чем на 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Изъято из оборота 47 тыс. упаковок, что в 7 раз больше аналогичного периода 2021 года.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что система цифровой маркировки позволила наладить учет движения и наличия препаратов с детализацией до каждой аптеки. В этой связи он также напомнил о действующем эксперименте по маркировке отдельных видов медицинских изделий, который является логическим продолжением маркировки лекарств.

Фото: скриншот видео МВД по Татарстану

В рамках эксперимента (с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года) протестированы способы нанесения средств идентификации, агрегация маркированных товаров в транспортный короб и палету, передача сведений о маркированных товарах через ЭДО (электронный документооборот) посредством УПД (универсальный передаточный документ), а также вывод из оборота медицинского изделия с использованием контрольно-кассовой техники.

— При этом участники эксперимента выявили некоторые особенности оборота отдельных видов медицинских изделий, которые требуют дополнительной проработки с точки зрения как нормативных правовых актов, так и функционала информационной системы. Поэтому на заседании госкомиссии было принято решение продлить эксперимент до 31 августа 2023 года, — отмечено в сообщении пресс-службы.

В начале ноября в Татарстане уничтожили партию зарубежных лекарств для лечения вирусного гепатита С. Они не предназначались для продажи в России, так как не прошли необходимые процедуры сертификации и регистрации.

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Илина Хакимова