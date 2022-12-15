Объем рынка рекламы сократился за 3 квартала 2022 года на 6%, до 385 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российский рынок рекламы по-прежнему находится в серьезном кризисе, и некоторые самонадеянные заявления о том, что он завершается и в ближайшее время начнется подъем, представляются преждевременными, заявил Сергей Веселов, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).



Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за три квартала 2022 года, по данным АКАР, составил 380—385 млрд рублей, что примерно на 6% меньше, чем в прошлом году. Объем российского регионального рекламного рынка (без учета московского) по четырем медиасегментам — телевидению, радио, прессе и наружной рекламе — сократился на 5%, составив примерно 26—27 млрд рублей.

В первом квартале большинство медиасегментов, несмотря на уже возникшие проблемы в марте, продемонстрировало положительную динамику. Во втором квартале кризис приобрел ярко выраженную форму, и весь рынок понес серьезные потери — почти у всех сегментов сокращение объемов исчислялось двузначными числами. В третьем квартале ситуация несколько улучшилась: рынок по-прежнему находится в отрицательной зоне, но масштабы падения существенно сократились, а целому ряду сегментов удалось показать положительную динамику.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Подробный обзор российского рынка рекламы читайте в материале аналитической службы «Реального времени». Общее сокращение объема рекламного рынка в стране в третьем квартале, по мнению экспертов АКАР, составило около 7% против 16% во втором квартале. На региональном рынке зафиксировано резкое улучшение ситуации: если по итогам второго квартала падение достигало 19%, то в третьем квартале региональный рекламный рынок вырос на 6%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Юлия Гараева