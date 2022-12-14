На Елабужском таможенном посту Татарстанской таможни сменился начальник

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

Начальником Елабужского таможенного поста Татарстанской таможни назначен Ильшат Загртдинов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ильшат Загртдинов родился 27 сентября 1977 года в Казахской ССР. Получил высшее образование в Современном гуманитарном институте. В таможенных органах работает с мая 2005 года: свою трудовую деятельность начинал с должности государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Набережночелнинского таможенного поста Татарстанской таможни.

Как отмечают в таможне, Загртдинов награжден медалями «За службу в таможенных органах» III и II степени, «25 лет Федеральной таможенной службы».

Фото: realnoevremya.ru

К работе в своей новой должности Загртдинов приступит уже с завтрашнего дня.

Раньше этот пост на протяжении 11 лет занимал Алексей Ковалев. Но в августе 2022 года он стал начальником Казанского таможенного поста Татарстанской таможни.

Напомним, в августе начальником Альметьевского таможенного поста был назначен советник государственной гражданской службы 1-го класса Булат Салихов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов