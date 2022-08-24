Начальником Альметьевского таможенного поста назначен Булат Салихов

Фото: Татарстанская таможня

Начальником Альметьевского таможенного поста назначен советник государственной гражданской службы 1-го класса Булат Салихов. Он вступит в должность с 25 августа, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Булат Салихов родился в Татарстане 8 июля 1982 года. Образование получил в Камском государственном политехническом институте. С июня 2009 года начал работать инспектором Набережночелнинского таможенного поста Татарстанской таможни, затем дослужился до начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1.

В январе 2018 года Булата Салихова перевели на Казанский таможенный пост. Там он начал работу начальником отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 3, позже его назначили заместителем начальника поста. Удостоен медали «За службу в таможенных органах» III степени.

На посту начальника Альметьевского таможенного поста Булат Салихов сменил Айдара Кибешева, который занимал этот пост с марта 2019 года. В мае 2022-го его назначили начальником Нижнекамского таможенного поста Татарстанской таможни.



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Татьяна Демина