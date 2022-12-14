В составе Экспортного совета Татарстана произошли кадровые перестановки

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об изменении состава Экспортного совета Татарстана. Документ опубликован на сайте главы республики.

— Вывести из состава Экспортного совета Республики Татарстан Н.А.Минаеву; А.А.Каримова; А.А.Гайнова; Ф.Г.Минигулова, — сказано в документе.

Вместо них в состав Экспортного совета вошли: руководитель Центра поддержки экспорта некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» Альбина Гергерт, министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике акционерного общества «Российский экспортный центр» Евгения Подшивалова и гендиректор ПАО «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Указ уже официально вступил в силу.

Напомним, неделю назад власти Татарстана изменили состав Совета по реализации законодательства о языках республики. Из него вывели Александра Терентьева, который в сентябре 2022 года стал сенатором от Татарстана. Его место занял замруководителя администрации президента республики — руководитель Департамента по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов.

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Айрат Назипов