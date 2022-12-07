Власти Татарстана изменили состав Совета по реализации законодательства о языках республики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Татарстана изменили состав совета по реализации законодательства о языках республики при кабмине РТ. Постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин

Из состава Совета вывели Александра Терентьева, который в сентябре 2022 года стал сенатором от Татарстана. Его место занял замруководителя администрации президента республики — руководитель Департамента по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов.



Также в состав совета по реализации законодательства о языках Республики Татарстан включили ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина.



Фото: пресс-служба правительства РТ (Александр Терентьев)

Напомним, Александр Терентьев занял в Совете Федерации место экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленара Сафина. Он представлял Татарстан в верхней палате парламента России с 2020 года, а в конце августа был назначен новым ректором КФУ вместо Ильшата Гафурова.



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Айрат Назипов