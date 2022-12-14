В Турции с нового года начнут взимать налог с туристов на проживание в гостиницах

В Турции с 1 января с туристов начнут взимать 2%-ный налог на проживание в мотелях, туристических деревнях, отелях, гостиницах, пансионатах, кемпингах и других объектах размещения. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на правительственный вестник Resmi gazete.

По информации источника, налог не повлияет на услуги, которые предоставляют отели: питание, пользование бассейном, терминальными, спортивными зонами. Также размер налогообложения не скажется на досуговых мероприятиях.

Оплачивать его не нужно будет учащимся, проживающим в кемпингах, общежитиях и пансионатах. Также требование не распространяется на представителей аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций с дипломатическим статусом.

фото: pixabay.com

В 2019 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон, согласно которому туристы, проживающие в отелях, должны платить 2%-ный налог от стоимости гостиничного номера. Однако из-за коронавируса реализацию законопроекта власти Турции отложили.

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Антон Гаврилов