В Нижнекамской ЦРМБ ввели противоэпидемиологические ограничения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице ввели противоэпидемиологические ограничения. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и «продолжением регистрации пациентов» с COVID-19.

Родственникам пациентов, находящихся в стационарных отделениях Нижнекамской ЦРМБ, запретили посещения. Тех, кто ухаживает за тяжелыми пациентами, допускать будут только по решению лечащего врача «с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий», сообщили в медучреждении.



Передачи для пациентов больницы принимают на специально организованных пунктах приема. Приносить их нужно в «строго отведенное для этого время».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Нижнекамской ЦРМБ рекомендовали носить маску в общественных местах, чаще мыть руки и не посещать без необходимости места массового скопления людей.

Напомним, 10 декабря президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в республике по коронавирусу рост заболеваемости за неделю составил 14%, по ОРВИ и гриппу — 25%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина