В Нижнекамской ЦРМБ ввели противоэпидемиологические ограничения
В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице ввели противоэпидемиологические ограничения. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и «продолжением регистрации пациентов» с COVID-19.
Родственникам пациентов, находящихся в стационарных отделениях Нижнекамской ЦРМБ, запретили посещения. Тех, кто ухаживает за тяжелыми пациентами, допускать будут только по решению лечащего врача «с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий», сообщили в медучреждении.
Передачи для пациентов больницы принимают на специально организованных пунктах приема. Приносить их нужно в «строго отведенное для этого время».
В Нижнекамской ЦРМБ рекомендовали носить маску в общественных местах, чаще мыть руки и не посещать без необходимости места массового скопления людей.
Напомним, 10 декабря президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в республике по коронавирусу рост заболеваемости за неделю составил 14%, по ОРВИ и гриппу — 25%.
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