Новости экономики

12:15 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Предпринимателям расскажут о преимуществах АУСН и других режимов на бесплатном вебинаре

11:36, 14.12.2022

Ак Барс Банк приглашает предпринимателей на вебинар «Налогообложение малого и среднего бизнеса в 2023 году: нововведения и преимущества АУСН и других налоговых режимов» (16+). Мероприятие пройдет 19 декабря в 16 часов.

На повестке следующие вопросы:

  • существующие налоговые режимы и их специфика;
  • преимущества автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН);
  • предложения и возможности АУСН в Ак Барс Банке.

Спикеры — главный специалист дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Зарина Гадельшина и начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Республике Татарстан Эльмира Хамидуллина.

Мероприятие — бесплатное. Для участия зарегистрируйтесь по ссылке.

ПАО «АК БАРС» БАНК. Реклама. Токен Pb3XmBtzsyz3AkFjUe9rFsX1CHdVPZYCz27H7Ur

ЭкономикаБанки Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок