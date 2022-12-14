Предпринимателям расскажут о преимуществах АУСН и других режимов на бесплатном вебинаре
Ак Барс Банк приглашает предпринимателей на вебинар «Налогообложение малого и среднего бизнеса в 2023 году: нововведения и преимущества АУСН и других налоговых режимов» (16+). Мероприятие пройдет 19 декабря в 16 часов.
На повестке следующие вопросы:
- существующие налоговые режимы и их специфика;
- преимущества автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН);
- предложения и возможности АУСН в Ак Барс Банке.
Спикеры — главный специалист дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Зарина Гадельшина и начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Республике Татарстан Эльмира Хамидуллина.
Мероприятие — бесплатное. Для участия зарегистрируйтесь по ссылке.
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