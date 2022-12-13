Активистки измазали кремом реплику картины Бэнкси в Петербурге

В Санкт-Петербурге две активистки движения против косметики облили кремом реплику картины Бэнкси «Венера» на экспозиции, посвященной его творчеству, рассказала «РИА Новости» администратор выставки.

— При этом они выкрикивали лозунг «Стоп косметика», — добавила она.

По словам администратора, активистки выступают за естественную красоту, а своей целью они выбрали реплику картины Бэнкси, где изображена Венера после ринопластики. В результате пострадали и рама, и холст, который не был защищен стеклом.

С девушками была достигнута договоренность о том, что они добровольно возместят нанесенный ущерб после того, как будет определен его размер.

В последнее время по всему миру участились так называемые «экоакции»: активистки природоохранного движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») облили знаменитую картину голландского художника Винсента Ван Гога (1853—1890) «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона томатным супом. Овощным супом пытались облить картину «Сеятель» Винсента Ван Гога экоактивисты движения «Последнее поколение». Произведение искусства не пострадало — его спасло защитное стекло. В прошлую субботу произошла очередная экоакция — два активиста приклеили свои руки к картинам испанского художника Франсиско Гойи.



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Илина Хакимова