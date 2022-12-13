В Санкт-Петербурге снова ввели масочный режим и прекратили плановую госпитализацию детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Санкт-Петербурге на фоне осложнений эпидемической ситуации в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ с 14 декабря до особого распоряжения снова вводится масочный режим, а также прекращаются плановые госпитализации детей. Такое постановление подписала главный государственный санитарный врач города Наталья Башкетова.

Председателю Комитета по здравоохранению, руководителям стационарных и амбулаторных медицинских организаций всех форм собственности поручено «ввести масочный режим».

Главврач города также поручила «ввести запрет на плановую госпитализацию детского населения в медицинские организации стационарного типа, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью; пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отметим, что постановление также предусматривает приостановление учебного процесса на срок не менее семи дней в образовательных учреждениях, группах, классах в случае отсутствия 20% и более учащихся с признаками ОРВИ.

— В период с 05.12.2022 года по 11.12.2022 года суммарная заболеваемость совокупного населения гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. Уровень недельного эпидемического порога для детей 7—14 лет превышен на 71,1%. В общей структуре заболеваемости на долю детей приходится 55%, — сообщила Башкетова.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике наблюдается распространение вирусных инфекций. По коронавирусу рост заболеваемости за неделю составил 14%, по ОРВИ и гриппу — 25%.



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Илина Хакимова