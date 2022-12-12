Россияне за две недели стали покупать больше противовирусных препаратов

Траты россиян за две недели возросли в 1,6 раза в сравнении со второй половиной ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные «Первого ОФД».



В период с 28 ноября по 9 декабря россияне потратили на противовирусные препараты почти 175 миллионов рублей — это на 57% больше, чем с 14 по 27 ноября.

Количество транзакций в этой категории выросло в 1,5 раза — за две недели покупатели приобрели таких лекарств около 350 тысяч раз. Количество покупок выросло на 29%, расходы — на треть.

Только в Татарстане в начале декабря на 25% за неделю возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, на 37,7% превышены эпидпороги. Самые частые диагнозы среди жителей республики — свиной грипп и другие острые формы ОРВИ.



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Маргарита Головатенко