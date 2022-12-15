Почти половина российских компаний планирует внедрить психологическую помощь для сотрудников

56% российских компаний признали, что их сотрудники испытывают стресс и беспокойство. При этом 66% заявили, что поддерживают своих работников, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведенный в 4-м квартале текущего года сервисами Atsearch Group и «СберЗдоровье».

— Количество компаний, внедряющих различные формы психологической поддержки сотрудников, росло в 2022 году с каждым кварталом, и мы ожидаем, что тренд продолжится и в 2023 году, — подчеркнула исполнительный директор «СберЗдоровья» Майя Сикирина.

Фото: realnoevremya.ru

Сервисы психологической помощи в рамках ДМС введены уже в 34% организаций. Внедрить подобную практику планируют еще 43% компаний.

Напомним, потерять свое место работы в Татарстане боятся 22% опрошенных. Чаще всего это специалисты из сфер автобизнеса, маркетологи, специалисты по рекламе, PR, а также бухгалтеры.



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Елизавета Пуншева